أوضح تركي السهلي أن حالة العداء بين جماهير النصر و الاتحاد هي بسبب افتعال أطراف خارج الجهاز الإداري والفني بالناديين ومعارك هؤلاء فقط في توتير بهدف زيادة المتابعين والحصول على الإعلانات.

وقال السهلي :” نادي الاتحاد نادي عظيم وعريق وكذلك النصر وكل منهما له تقاليده حتى الخلافات التي سارت بين حمدالله والنصر رغم انتهاء الموضوع إلا أن هناك ناس المناخ عاجبهم يستغلونه في الشو وحين كسدت البضاعة تراهم يتوجهون لجانب آخر و بضاعة جديدة”.

وأضاف ” الوعي موجود لدى شريحة كبيرة من جمهور الاتحاد هو الرهان، والوعي الكبير الموجود لدى شريحة النصر هو كذلك الرهان “.