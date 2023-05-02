أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر 32 وظيفة شاغرة للجنسين من حملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية والتقنية بالأحساء.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– أخصائي امن البنية التقنية.
– أخصائي استمرارية الاعمال.
– أخصائي ارتباطات حكومية.
– أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.
– أخصائي تنفيذ المشاريع.
– أخصائي جودة.
– أخصائي نظم وقواعد البيانات.
– أخصائي حوكمة وتخطيط.
– أخصائي تحليل اعمال.
– أخصائي تحليل اعمال.
– أخصائي دراسات وابحاث.
– مدير مشروع.
– مدير مشروع.
– مهندس مشروع.
– مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.
– مهندس تصميم.
– مهندس زراعي.
– مهندس سلامة.
– مهندس مراقبة جودة.
– مهندس صيانة.
وأخرى
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/05هـ الموافق 2023/04/25م ولمدة 10 أيام من تاريخه، وذلك من خلال الموقع
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