أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر 32 وظيفة شاغرة للجنسين من حملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية والتقنية بالأحساء.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي امن البنية التقنية.

– أخصائي استمرارية الاعمال.

– أخصائي ارتباطات حكومية.

– أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.

– أخصائي تنفيذ المشاريع.

– أخصائي جودة.

– أخصائي نظم وقواعد البيانات.

– أخصائي حوكمة وتخطيط.

– أخصائي تحليل اعمال.

– أخصائي تحليل اعمال.

– أخصائي دراسات وابحاث.

– مدير مشروع.

– مدير مشروع.

– مهندس مشروع.

– مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.

– مهندس تصميم.

– مهندس زراعي.

– مهندس سلامة.

– مهندس مراقبة جودة.

– مهندس صيانة.

وأخرى

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/05هـ الموافق 2023/04/25م ولمدة 10 أيام من تاريخه، وذلك من خلال الموقع