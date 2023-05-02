أكد الرئيس التنفيذي لشركة غذاء السلطان عارف المصباحي أن أحد أسباب ارتفاع أرباح الشركة 28% خلال عام 2022 هو التوسع بافتتاح فروع جديدة وتأسيس علامات تجارية باسم فـويل وبرجر.

وقال المصباحي :” لا شك أن عام ٢٠٢٢ كان صعب في السوق، من حيث ارتفاع تكاليف المواد الخام وشدة المنافسة وارتفاع التكاليف اللوجستي فالتعامل مع كل هذه المعطيات باحترافية كان سبب النجاح وارتفاع أرباح الشركة”.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة غذاء السلطان أنه تم افتتاح 38 مطبخاً سحابياً خلال شهرين ويُدرس التوسع في زيادتها.