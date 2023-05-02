كشف البنك السعودي البريطاني (SABB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر البنك في عدة مدن.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد تنفيذي، مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدير العلاقات المصرفية للشركات، مدير العلاقات المصرفية للشركات، مسؤول تمويل التجارة، خريجو المالية (برنامج تمهير)، مدير أول التحول، مدير تمويل التجارة، رئيس التدقيق – التجزئة المصرفية، رئيس التدقيق – تكنولوجيا المعلومات والعمليات.

وأشار إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف