كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة:

1- مساعد مدير العروض الخاصة.
‏(Special Bids Assistant Manager)
2- مساعد مدير ادارة العقود.
‏(Contract Management Assistant Manager

3- مساعد مدير العروض الخاصة.
‏(Special Bids Assistant Manager)
4- كبير محللي الخزينة.
‏(Senior Treasury Analyst)
5- مدير حساب.
‏(Account Manager)

6- مشرف إدارة المنتج.
‏(Product Management Supervisor)
7- مشرف استخراج البيانات

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي .