كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة:

1- مساعد مدير العروض الخاصة.

‏(Special Bids Assistant Manager)

2- مساعد مدير ادارة العقود.

‏(Contract Management Assistant Manager

3- مساعد مدير العروض الخاصة.

‏(Special Bids Assistant Manager)

4- كبير محللي الخزينة.

‏(Senior Treasury Analyst)

5- مدير حساب.

‏(Account Manager)

6- مشرف إدارة المنتج.

‏(Product Management Supervisor)

7- مشرف استخراج البيانات

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي .