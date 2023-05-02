كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة:
1- مساعد مدير العروض الخاصة.
(Special Bids Assistant Manager)
2- مساعد مدير ادارة العقود.
(Contract Management Assistant Manager
3- مساعد مدير العروض الخاصة.
(Special Bids Assistant Manager)
4- كبير محللي الخزينة.
(Senior Treasury Analyst)
5- مدير حساب.
(Account Manager)
6- مشرف إدارة المنتج.
(Product Management Supervisor)
7- مشرف استخراج البيانات
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي .
جميل