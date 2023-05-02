حرص عدد من الجماهير اليابانية على التقاط صور تذكارية مع المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز أثناء تواجده في اليابان استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال آسيا لتحديد صاحب اللقب.

ووثق مقطع فيديو لعدد من الجماهير اليابانية يقومون بالتقاط الصور التذكارية مع رامون دياز، وأظهر المقطع دياز وهو يستقبل طلب الجماهير بصدرٍ رحب .

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو في سايتاما باليابان.