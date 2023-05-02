أكد المحامي فهد القصيري، أن القانون السعودي شدد العقوبات في حال بيع المخدرات للقاصرين أو استغلالهم للترويج.

وقال فهد القصيري، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن العقوبات مشددة في حال الترويج في دور التعليم والمساجد والمؤسسات الإصلاحية، وعندما يستخدم المروج أحد المعولين لديه في الأسرة أو يستخدم أو يستهدف القاصرين.

وأشار إلى أنه نص نظام المخدرات ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عدد من الجرائم، بينما عقوبات قضايا الترويج لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد 15 سنة والتعاطي لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن سنتين.

فيديو | المحامي فهد القصيري: القانون السعودي شدد العقوبات في حال بيع المخدرات للقاصرين أو استغلالهم للترويج #برنامج_اليوم pic.twitter.com/ixMKXyu93c — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 2, 2023