أثنى دبلوماسيو دول غربية وإقليمية، على الإجلاء السعودي لرعاياهم من السودان بعد الأحداث الأخيرة.

ووجه القنصل الأمريكي فارس أسعد، خلال تقرير لقناة “الإخبارية”، الشكر للمملكة العربية السعودية، كما شكر تشن وي تشينغ، ممثل السفارة الصينية، قيادة المملكة لتقديم كل التسهيلات لإجلاء الرعايا الصينيين الموجودين في السودان.

وفي السياق نفسه، قال حسن زرنكار القائم بأعمال السفارة الإيرانية، أنه يود أن يشكر المملكة ووزير الخارجية والقوات السعودية لتعاونهم الكامل مع الشعب الإيراني الذي تم إجلاءهم من السودان.