وجَّه وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بعلاج الشاعر محمد الدحيمي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، وذلك من أجل رفع العبء عن الشاعر وأسرته.

وجاء ذلك بعد تقرير عرضه برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، حول حالة الشاعر الصحية ومعاناته مع المرض الذي جعله طريح الفراش.

والجدير بالذكر أن الشاعر “محمد الدحيمي” تميز بقوة المعاني التي تتضمنها قصائده، كما أنه من الشعراء الذين طالما تألق بأمسياته الشعرية الرائعة التي جذبت العديد من عشاق الشعر.

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