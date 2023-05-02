وجَّه وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بعلاج الشاعر محمد الدحيمي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، وذلك من أجل رفع العبء عن الشاعر وأسرته.

وجاء ذلك بعد تقرير عرضه برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، حول حالة الشاعر الصحية ومعاناته مع المرض الذي جعله طريح الفراش.

والجدير بالذكر أن الشاعر “محمد الدحيمي” تميز بقوة المعاني التي تتضمنها قصائده، كما أنه من الشعراء الذين طالما تألق بأمسياته الشعرية الرائعة التي جذبت العديد من عشاق الشعر.

الحرس الوطني يتفاعل مع حالة الشاعر محمد الدحيمي.. وزير الحرس الوطني يوجه بعلاجه في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض https://t.co/H9aFCm2g5l — الراصد (@alraasd) May 1, 2023

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