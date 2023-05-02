أعلنت مازيراتي مشاركتها في دورة عام 2023 المرتقبة من معرض شنجهاي الدولي للسيارات للكشف عن أحدث ابتكاراتها من السيارات الكهربائية.

وقال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: “نشهد مرحلة حاسمة بالنسبة لعلامة مازيراتي من خلال مشاركتنا في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في الصين وفي أسبوع ميلانو للتصميم في إيطاليا، حيث نسعى في أنحاء العالم للاحتفاء بما يحمله لنا المستقبل بفضل هذه البداية الجديدة للعلامة.

وأضاف” نعرب عن شديد فخرنا بإطلاق سيارة فولجوري، وهي خطة التحول الكهربائي الرائدة التي تحولت إلى حقيقة تمهد الطريق أمامنا للمضي قدماً في هذه النقلة النوعية”

وتابع “يسرّني التواجد في شنغهاي للمشاركة في هذه المعرض الدولي والمنصة العالمية للابتكار، والتي نرى فيها المكان الأمثل للكشف عن أولى طرازات السيارات الكهربائية في تاريخ مازيراتي”.