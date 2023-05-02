تحامل معلم ابتدائية ابن كثير بمحافظة الأفلاج عمر بن ناصر المطلق، على مرضه وقطع إجازته المرضية من أجل إكمال منهج مادته الدراسية مع طلابه حرصاً منه على مصلحة طلابه وتحصيلهم الدراسي.

ولقيت مبادرة المعلم إشادة وثناء من المجمتع التعليمي لتسطيره أسمى درجات الإخلاص في عمله ومع طلابه، معتبرين ذلك من باب الوفاء والتضحية والتفاني والإخلاص الذي يتميز به المعلم.

يذكر أن المعلم “المطلق” سبق كذلك وأن قطع إجازة مرضية منحت له سابقاً وعاد لتدريس طلابه قبل سنوات إيماناً منه أن يقوم به يحتمه عليه واجب الرسالة التي كلف بها.