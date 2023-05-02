أكد استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد عنيزان أن الاحتكاك وخشونة الركب تبدأ من سن الـ40، مبيناً أن الحمامات الأرضية ولعب البلوت من العوامل المساعدة في خشونتها.

وقال عنيزان :” طلوع الدرج بطريقة خاطئة يعد من العوامل المساعدة لخشونة المفاصل، لأنها تزيد من احتمالية الاحتكاك حينما تكون من الدرجات الابتدائية للدرجات العالية”

وأضاف ” في العلاج يتم اللجوء لإبر المفاصل و البلازما حيث أن تأثيرها يعد وقتي ولفترة مؤقتة والحل الدائم لخشونة المفاصل في مرحلة متقدمة هي المفاصل الصناعية ”

وتابع ” استبدال مفاصل الركبة من أنجح العمليات في تاريخ الجراحة حيث أن 90% من الألم يختفي بعد تغيير الركبة بيوم واحد”.

فيديو | استشاري جراحة العظام د. أحمد عنيزان: الاحتكاك وخشونة الركب تبدأ من سن الـ40.. والحمامات الأرضية ولعب البلوت من العوامل المساعدة في خشونتها#الراصد pic.twitter.com/7sJREaVMY7 — الراصد (@alraasd) May 1, 2023