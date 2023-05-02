حرص عدد من الجماهير اليابانية على التقاط صور تذكارية مع مدافع الهلال، علي البليهي أثناء تواجده في اليابان استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال آسيا لتحديد صاحب اللقب.

ووثق مقطع فيديو لعدد من الجماهير اليابانية يقومون بالتقاط الصور التذكارية مع البليهي، وأظهر المقطع البليهي وهو يأخذ الصور التذكارية بابتسامة ترحاب.

‎يُذكر أن التعادل قد خيّم على مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بين الفريقين بهدف لمثله، فيما يترقب الجماهير مباراة الإياب السبت المقبل.