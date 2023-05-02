يعد الأمير منصور، رحمه الله، من بين أبناء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود مؤسس المملكة وموحد الجزيرة العربية طيب الله ثراه.

وولد الأمير منصور بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن تركي الفيصل آل سعود بمدينة الرياض في 27 ربيع الأول سنة 1337 للهجرة الموافق للأول من نوفمبر 1918 ابنا أولا لوالدته التي انجبت بعده في عام 1926 شقيقيه الأمير مشعل بن عبدالعزيز، ثم في عام 1931 شقيقه الآخر الأمير متعب بن عبدالعزيز، فشقيقتهم الأميرة قماشة بنت عبدالعزيز.

وكان أول من رحل من أبناء الملك عبدالعزيز كان ابنه البكر الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز الذي ولد في الكويت سنة 1896 م وتوفي في الرياض في عام 1919 عن عمر ناهز الثالثة والعشرين بسبب إصابته بالإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح الكثيرين.

وثاني أبناء الملك المؤسس من الذين انتقلوا إلى جوار ربهم مبكرا فهو الأمير منصور المولود في الرياض في الأول من نوفمبر سنة 1918م (وقيل في رواية أخرى أنه من مواليد عام 1920) والذي سافر في الثاني من مايو عام 1951 بمعية أخويه الأمير فيصل والأمير خالد (الملكان لاحقا) إلى فرنسا للعلاج من مرض عضال أصابه، لكنه فارق الحياة بمجرد وصوله إلى مطار باريس.

وشغل الأمير منصور وقت وفاته منصب وزير الدفاع، كأول وزير دفاع، فيما شهدت فترة قيادته لوزارة الدفاع أولى مشاركات الجيش العربي السعودي في معارك خارج الحدود، عبر مشاركته في حرب فلسطين سنة 1948 بست سرايا مسلحة مكونة من 3200 عنصر بقيادة القائم مقام سعيد بن عبدالله كردي ونائبه القائد عبدالله بن نامي الغيثي الشمري.