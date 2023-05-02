أكد قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة الدكتور محمد أبو خاطر أن الأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو الأجهزة المحمولة عادة خاطئة.

وقال أبو خاطر خلال حديثه على برنامج النشرة الأولى المُذاعة على قناة الإخبارية:” أن تناول الأكل الصحي ثقافة يجب أن يتعلمها الأطفال”، لافتًا أنه من واجب الأسرة توعية الأطفال بثقافة التوازن بالأكل.