أكد الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عدم المشاركة في كأس السوبر المحلية أمام الأهلي المصري في أبوظبي بالإمارات يوم الجمعة المقبل، بسبب وجود “محاباة” من الاتحاد المحلي ضد ناديه.

ويُشار إلى أن لجنة الاستئناف قررت اليوم الإثنين إيقاف تنفيذ العقوبة المفروضة من لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في السوبر، لحين الفصل في دعوى قضائية من المفترض عقد جلستها في 14 مايو.

وذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك في مقطع فيديو بموقع النادي:” أن “مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قراراً بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات.”

وأضاف :” الاتحاد الذي خسر كل البطولات دخل معركة مع نادي الزمالك واضحة جدًا، الموضوع لا يخص كهربا فقط، لكن الأمر بدأ منذ إيقاف القيد بدون وجه حق والدليل هو قيدهم لاحقًا.”

وتابع :” اتخذنا القرار بالاعتذار ونعتذر للشعب الإماراتي ونعتذر لجمهور الأهلي والزمالك الموجود في الإمارات الذين اشتروا التذاكر واتحاد الكرة أفسد الدنيا بالمحاباة”.

يُذكر أن مصير السوبر لم يتحدد في حال إصرار الزمالك على موقفه، لكن من المتوقع في هذه الحالة أن يشارك بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، وربما تتأجل المواجهة إلى وقت لاحق.