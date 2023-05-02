كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة وبرامج (تدريب تعاوني) للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: برنامج التدريب التعاوني، مستشار أول – P & CEO، مدير تخطيط الأعمال وإدارة الأداء، لحام، فني معادن ميداني، ميكانيكي، محلل الموارد البشرية.

وأشار إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير