عبرت والدة الأيتام وفاء حسين عن مشاعرها وأطفالها الـ 7 الأيتام بعد حصولهم على سكن جديد بعد معاناة من ضيق ذات اليد عقب وفاة زوجها، عقب توفير جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية سكنا للأسرة خلال 31 يوما فقط.

وقالت والدة الأيتام :” نحن مبسوطين “وين كنا وين صرنا” مضيفة:عندنا سلمونا المفتاح جينا نمنا بدون مكيفات من شدة الفرحة” .

فيما عبر الأبناء عن فرحتهم بحصولهم على المسكن الجديد، مؤكدين أنهم باتوا متفرقين دراسيا بعد قدومهم للسكن الجديد.