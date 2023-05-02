أكد نائب المندوب السعودي الدائم لدى الجامعة العربية أن المملكة تجدد دعوتها لوقف القتال في السودان والعودة للاتفاق الإطاري.
وقال المندوب السعودي :” المملكة العربية السعودية تجدد دعوتها لوقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني للحفاظ على مكتسباته ومقدراته”.
وأضاف ” تؤكد المملكة على أهمية الالتزام بالهدنة القائمة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني كما تؤكد المملكة على ضرورة العمل على تيسيير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين”.
نائب المندوب السعودي الدائم لدى الجامعة العربية : #السعودية تجدد دعوتها لوقف القتال في #السودان والعودة للاتفاق الإطاري#العربية #الخرطوم pic.twitter.com/vbXGHk53yQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 2, 2023
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