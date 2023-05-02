أكد نائب المندوب السعودي الدائم لدى الجامعة العربية أن المملكة تجدد دعوتها لوقف القتال في السودان والعودة للاتفاق الإطاري.

وقال المندوب السعودي :” المملكة العربية السعودية تجدد دعوتها لوقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني للحفاظ على مكتسباته ومقدراته”.

وأضاف ” تؤكد المملكة على أهمية الالتزام بالهدنة القائمة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني كما تؤكد المملكة على ضرورة العمل على تيسيير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين”.