هدد مشجعي كرة القدم في تونس، مشجعين آخرين بمنشار آلي، بينما أضرم مشاغبون آخرون النيران في أحد الملاعب في مشاهد مقلقة وقعت خلال ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا CAF.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد استضاف شبيبة القبايل الجزائري في إياب مواجهة الثمانية الأخيرة وتقدم 2-1 في مجموع المباراتين.

ومن ثم اندلع حريقًا صغيرًا بجوار الأسوار الأمنية مما منع المشجعين من دخول أرض الملعب، بينما هز متفرج آخر القضبان بقوة.

والجدير بالذكر أن المباراة استمرت على الرغم من الدخان الأسود الكثيف المتصاعد في الهواء بأعجوبة كما هو مخطط لها مع إطلاق النار خلف مضمار الجري في ملعب حمادي العقربي في رادس.