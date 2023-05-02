ألقت شرطة مومباي الهندية القبض على 48 شخصًا يديرون مركز اتصال وهميًا لسلب أموال عملاء البنوك حول العالم.

وفتحت الشرطة تحقيقاتها، اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقت بلاغاً بوجود نشاطٍ مريبٍ في إحدى المناطق السياحية الخالية من النزلاء خلال أيام الأسبوع.

وأفادت بأن تكرار طلبات وجبات الطعام بكميات كبيرة في وقتٍ متأخرٍ من الليل من شقة واحدة أثار الشكوك بأن هناك عملية احتيال جارية، لذا تمّت مراقبة الموقع لأيامٍ عدة قبل دهمه.

وأكدت أنه تمّ ضبط عشرات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبطاقات بنكية وأرقام سرية تخص عملاء البنوك.