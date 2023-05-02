نجح فريقٌ من قسم الطوارئ في مستشفى خليص العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين أُصيبت بعددٍ من لدغات العقارب.

وكانت الطفلة قد وصلت مع ذويها وهي في حالة خطيرة من فقدان الوعي وتشنجات بسبب لدغات عقرب متعدّدة وتدخل الفريق الطبي في الوقت المناسب وتمّ وضع خطة عاجلة.

وتمّ إنقاذ الطفلة واستقرار حالتها وإعطاؤها العلاجات المكثّفة التي ساعدت على استقرار الحالة، ومن ثم تمّ نقلها إلى مستشفى شرق جدة بشكلٍ عاجل، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة والإشراف على الحالة من قِبل مركز السموم في قسم الرعاية المركزة للأطفال.