تعتبر سيارة جوليان أفضل سيارة اقتصادية من هافال في المملكة، والتي لاقت استحسانًا منذ طرحها بالأسواق رغماً عن المنافسة الشرسة في فئتها.

ونجحت السيارة في حجز مقعدًا متميزًا لها في ظل منافسة هي الأشرس في فئة الـSUV التي تُعد الفئة المُقربة لعملاء الخليج العربي بشكل عام.

وتتوفر سيارة هافال جوليان 2023 في المملكة من خلال 3فئات فقط بأسعار مختلفة ومزايا تناسب الجميع.

وجاءت جوليان 2023 عند شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة في المملكة بالفئات والأسعار التالية شاملة الضريبة.

سيارة جوليان 2023 فئة بيسيك 63,490 ريال

سيارة جوليان 2023 فئة اكتيف 72,991 ريال

سيارة جوليان 2023 فئة اكتيف بلس 75,990 ريال

سيارة جوليان 2023 فئة بريميوم 80,040 ريال

وتتميز السيارة بتصميم خارجي عصري وأنيق، يُحاكي تطلعات الكثير من عملاء السيارات الأونة الأخيرة؛ حيث تجمع جوليان بين اللمسات العصرية والجريئة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى واجهة أمامية جريئة وأنيقة في الوقت نفسه، فتميزت بالشبك الأمامي المستطيل المصنوع من الكروم ويتوسطه شعار العلامة الصينية.