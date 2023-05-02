أكد مسؤولون أمريكيون أن قوات الجيش تتعقب منطاداً مجهول المصدر والوجهة، حلّق فوق جزر هاواي، فيما لا تعتقد السلطات الأمريكية أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد الجهة المالكة له.

وحلق المنطاد فوق الأرخبيل التابع للولايات المتحدة، لكنه ظل في منطقة بعيدة عن المواقع السرية، بينما أفاد بيان للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء: الجيش يتتبع المنطاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، وخلص إلى أنه لا يشكل تهديدا للطائرات أو الأمن القومي ولا يرسل أي إشارات، الآن يطير المنطاد ببطء فوق المحيط الهادئ باتجاه المكسيك.

ومن الجدير بالذكر، أنه في شهر فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطاداً فوق المحيط الأطلسي، زعم أن من يستخدمه الصينيون لجمع معلومات استخباراتية.