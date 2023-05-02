أوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية ونحت القوام، الأضرار الشائعة للسكر الأبيض، والتي جاءت كالآتي

1- زيادة الوزن، حيث يحتوي السكر الأبيض على سعرات حرارية عالية دون أي فوائد غذائية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة.

2- زيادة خطر الإصابة بالسكري، فالاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، نظرًا لأنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

3- زيادة خطر الأمراض القلبية، فقد تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- تلف الأسنان، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى تسوس الأسنان وتلفها.

5- يساهم في زيادة الالتهابات، حيث يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى زيادة مستويات الالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

6- يؤثر على صحة الدماغ، تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يؤثر على صحة الدماغ وقدرته على العمل بشكل جيد.

ونصح حلمي بضرورة استخدام السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات بدلا من استخدام السكر الأبيض لتجنب أضراره.