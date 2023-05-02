صرح نجم الهلال ميشيل ديلغادو، بأنه سيبذل أقصى ما عنده لتحقيق لقب أبطال آسيا، أمام أوراروا الياباني.

وقال ديلغادو: “كل شيء لا زال مفتوح وأعدكم بتقديم كل ما أسعى في الإياب”، مضيفا: “نحن كمهاجمين غير راضين لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نريدها”.

وأضاف: “سنقاتل بأقصى ما بوسعنا من أجل تحقيق اللقب”، مستكملا: “الهلال نادٍ كبير ولم ينتهِ شيء وسأحاول أقصى ما بوسعي في الإياب”.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي الهلال وأوراوا في مباراة الإياب على ملعب الأخير بنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.