تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائد نادي النصر، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا ، مع ابنتهما قبل خضوعها لعملية جراحية، في أحد المستشفيات بالرياض.

وظهر رونالدو وزوجته داخل إحدى العيادات بالمستشفى، استعدادًا لإجراء العملية الجراحية للطفلة.

وأبان الفيديو رونالدو وزوجته يرتديان “البالطو” المعقم، خلال تواجدهما في الغرفة، بينما الطفلة كانت ترقد على السرير وبجوارها أحد الأطباء الذي يباشر حالتها.