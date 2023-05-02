أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن استياءه من توقيت مواجهة فريقه ضد ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعبر أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة ريال سوسييداد، عن استيائه من توقيت مباراة ريال سوسييداد، والتي تنطلق الليلة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: “سنلعب ضد فريق جيد ولدينا بعض الغيابات بسبب بعض الإصابات والإيقافات، ستكون مباراة صعبة للغاية”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت المباراة المتأخر لا معنى له، لكنه ما يتعين علينا القيام به، سنذهب إلى أنويتا بكل رغبة في العالم للعب مباراة جيدة”.