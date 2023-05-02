غادر باكستانيون إلى بلادهم عبر قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة بعد إجلائهم من السودان.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن السودان شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.