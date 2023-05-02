يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الإيراني أحمد نور الله.

ويلعب أحمد نور الله حاليا من شباب الأهلي بدبي، وأبدى الاتحاد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، وفقا لـ”teammellifr”.

يذكر أن نادي الاتحاد يدرس ضم عناصر جديدة من اللاعبين لصفوف فريقه الكروي.