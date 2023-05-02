أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة «أبشر» التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأوضحت الإدارة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غداً الأربعاء 13 شوال الموافق 3 مايو 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس 14 شوال 1444هـ الموافق 4 مايو 2023م.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى طريقة الوصول للخدمة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
الدخول على منصة أبشر واختيار المرور.
اختیار خدماتي.
اختیار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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