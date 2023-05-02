أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧«أبشر»⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضحت الإدارة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غداً الأربعاء 13 شوال الموافق 3 مايو 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس 14 شوال 1444هـ الموافق 4 مايو 2023م.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى طريقة الوصول للخدمة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر واختيار المرور.

اختیار خدماتي.

اختیار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.