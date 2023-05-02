كشفت مدير التشغيل والصيانة بفرع البيئة في الباحة أن 13 سداً شهد ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها.

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن مجموع السيول التي سجلت خلال إجازة العيد بلغت 2.021.957 متراً مكعباً، فيما بلغ مجموع المنصرف من البوابات 1.602.123 متراً مكعباً.

وتابع وفي حال امتلأت السدود يتم تطبيق خطط الطوارئ لتخفيض منسوب المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتضم منطقة الباحة 49 سداً في مختلف المحافظات في قطاع السراة وتهامة.