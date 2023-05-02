قال استشاري الأمراض المعدية والوبائية، طارق الأزرقي، إن المتحور الجديد أركتوروس سيصل للمملكة حتما وربما يكون وصل بالفعل.

ولفت إلى أن المتحور هو الآن في 31 دولة حول العالم ويزيد شهريا وربما يكون هو السائد في الإصابات، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وقال :”المتحور الجديد ليس خارج السيطرة ولن نصل إلى ما كنا عليه في بداية 2020، واللقاحات فعالة جدا معه.

وأشار إلى أن أعراضه تشبه أعراض الإصابة بالزكام ومنها الرشح، كما تتضمن الأعراض التهاب في العين، مؤكدا أن الأعراض تكون خفيفة، وأن مصابو كورونا بالعناية المركزة الآن معظمهم ممن لم يتلقوا اللقاحات .

د. طارق الأزرقي: المتحور الجديد أركتوروس سيصل للمملكة حتما وربما يكون وصلنا بالفعل .. وهو الآن في 31 دولة حول العالم ويزيد شهريا وربما يكون هو السائد في الإصابات#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kw2PhbfHaw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 2, 2023

د. طارق الأزرقي: مصابو كورونا بالعناية المركزة الآن معظمهم ممن لم يتلقوا اللقاحات #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BXvwlSRrMU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 2, 2023

د. طارق الأزرقي – استشاري الأمراض المعدية والوبائية : المتحور الجديد ليس خارج السيطرة ولن نصل إلى ما كنا عليه في بداية 2020 ، واللقاحات فعالة جدا معه وهذه أبرز أعراضه#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1LBCaJyxX6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 2, 2023