قال رئيس اللجنة الشرعية لمنصة إحسان الشيخ عبد الله المطلق أن المنصة ساهمت في إطلاق سراح الكثير من السجناء وتسديد ديونهم ومساعدة الفقراء وتوفير المسكن لهم.

وتابع الشيخ المطلق: “أن المنصة ساهمت في علاج الفقراء ودعم مساكن الفقراء ودعم جمعيات المعاقين واليتامى وإعانة الزواج” ، بحسب تصريحاته لقناة الإخبارية.

وأردف المطلق : ” هذه المنصة لها نفع عظيم، ونفعها انتشر داخل حدود المملكة والعربية السعودية في جميع التخصصات”.

وأضاف أن من الأشياء التي تسر أن نرى إخواننا التجار يتبرعون لهذه المنصة وندعو للاقتداء والتأسي بهم.