اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك الرياض الميناء الجاف يوم الاثنين 15 مايو الجاري.

وقالت أن الدخول للمزاد يتطلب التسجيل المسبق لدى الجمرك، ودفع تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، مع دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأضافت أن المشتري يجب عليه إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حالة تجاوز المدة المسموح بها؛ ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.