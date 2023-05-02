وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطناً، و 206 أشخاص من 5 جنسيات وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً وهم 239 مواطناً، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.