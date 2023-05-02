قال الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يحق للمرأة أن ترث زوجها إذا مات وكانت هي في عدة الطلاق.

وأوضح أن المرأة إذا طلقها زوجها للمرة الأولى أو الثانية ومات خلال عدة الطلاق فيمكن أن ترث زوجها أو يرثها زوجها إذا ماتت، وفقا لما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أنه يمكن للمرأة أيضا خلال عدة الطلاق الخروج من المنزل للحوائج أو حضور المناسبات.