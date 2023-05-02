أجاب عضو في هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال أرملة بنيت منزلها بمشاركة من بناتها الثلاث : “هل يجوز لها بأن توصي بالمنزل للبنات فقط دون أخوتهم الذكور؟ ” .
وأوضح الشيخ عبدالسلام السليمان خلال برنامج فتاوى : ” النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لبناتها أو لوارث من ورثتها بأي وصية تخصهم بمال أو بغيره ” .
وتابع أن الوارث يعطى حقه حسب ما يقسم من الإرث وما بينه الشارع فيما يتعلق في كل واحد من الورثة، ولكن لا حرج في أن تهب جزء من هذا المنزل لبناتها مقابل مساعدتهن لها.
#فتاوى | سيدة تسأل: أنا أرملة، وبنيت منزلي بمشاركة من بناتي الثلاث، فهل يجوز لي بأن أوصي بالمنزل للبنات فقط دون أخوتهم الذكور؟
الشيخ عبدالسلام سليمان يجيب. pic.twitter.com/H2yqLmdZmt
— قناة السعودية (@saudiatv) May 2, 2023
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