كشف مواطن سوداني وصل إلى جدة ضمن عملية الإجلاء كيف تم استقباله في ميناء جدة من قبل الطاقم الطبي لحرس الحدود.

وقال لقناة الإخبارية : كانت المقابلة طيبة وأول كلمة يا هلا ومرحبا وحمدالله على السلامة فكانت بمثابة بردا وسلاما على النفوس المضطربة والواحد شعر بارتياح واطمئنان وواضح أن إمكانياتهم كبيرة”.

وتابع أن الطاقم الطبي أجرى فحوصات طبية له فور وصوله ثم توجه إلى الجوازات وتم إعطائه تأشيرة مجانية وهذا شيء معروف عن السعودية منذ الأزل التي اختصها الله بالقبلة والحرمين والشريفين.

وأضاف : ” عرفت معنى كلمة “لأجل الإنسان” عند وصولي السعودية بعد عملية الإجلاء ” .