أكدت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان من دون قيد أو شرط، وذلك في قرار حمل الرقم 8913 صدر عن اجتماع مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في السودان.

ودعت الجامعة إلى الالتزام بالهدنة سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، كما طالب بإخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من أي قوات أو مظاهر عسكرية.

ودانت بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وبخاصة الطبية منها في السودان وقتل المدنيين، مؤكدة على ضرورة حل الأزمة الراهنة بما يضمن أمن السودان وسيادته ووحدته الترابية.