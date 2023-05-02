أظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان في سماء العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استهداف محيط المطار والقيادة العامة مساء اليوم الثلاثاء.

كانت قوات الدعم السريع، أعلنت عن إسقاطها مقاتلة تابعة للقوات المسلحة من طراز «ميغ»، وذلك خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الخرطوم.

وقالت الدعم السريع في بيان، أن الجيش شن غارات جوية بالطائرات على عدد من المناطق السكنية بالخرطوم، مؤكدة أنها «ستواصل حسم أي تعدِ على مواقع تمركز قواتها أو مساكن المواطنين العزل».