كرمت كلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض الطالب محمد العتيبي، لاكتشافه خطأً علميًا في كتاب مقرر طب الأطفال في الجامعة.

ونشرت كلية الطب في جامعة الملك سعود عبر حسابها الرسمي في “تويتر” تغريدة قالت فيها : ” الطالب محمد العتيبي من كلية الطب يكتشف خطأً علميًا في كتاب Illustrated Textbook of Paediatrics, 5th edition, page 416 وتواصل الطالب مع مؤلف الكتاب وسيتم تعديل الخطأ في الطبعات القادمة” .

وتابعت : ” تم تكريم الطالب من رئيس قسم طب الأطفال أ.د. فهد البشيري،بحضور رئيس لجنة المقرر د. ناصر الحربي ” .