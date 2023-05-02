قال المهتم في الشأن العقاري، العبودي عبد الله، إن هناك إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية.

ولفت إلى أن أهم أهداف نظام الوساطة حفط الحقوق تقليل النزاعات وذلك لجميع أطراف العملية العقارية

وأكد أن النظام يحمي جميع الأطراف من النصب والاحتيال التي تحدث من قبل وسطاء غير مرخصين.