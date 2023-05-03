رأى مصمم مشاريع الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن جنيدب، أن أسوار المنازل لا تحقق الخصوصية، ولها الكثير من السلبيات.

وقال بن جنيدب خلال برنامج “ياهلا” :”السور يتسبب في تشوهات أخرى رغم أنه يبدو موضوع بسيط جدا لكن التراكمات المترتبة عليه تكفي لأن يكون كارثة عمرانية للمدن”.

وتابع: “هو لا يحقق الخصوصية ولا شيء والدليل بكل بساطة أن جارك اللي جمبك يكشف حوشك على الرغم من ذلك”.

وأضاف: “إذا أنت تحتاج فراغ داخل المنزل تستخدمه الحل الأمثل ليس الحوش بل هناك طرق أخرى تحقق لك هذا الأمر دون أن تحيط نفسك بالسور”.

وبخصوص السلبيات قال: “بدل ما تكون واجهة الشارع المبنى نفسه تحولت شوارعنا إلى أن واجهتها أسوار”.

ومن جانبه رأى الكاتب عبدالله المزهر، أن السور يدخل في نطاق الحرية الشخصية لصاحب المنزل، ومسألة القبح والجمال المعماري مسألة ذوق.

معماريون يطالبون بإزالة أسوار المنازل.. قبح و لاحاجة لها..

والكاتب عبدالله المزهر يرد: السور يدخل في نطاق الحرية الشخصية لصاحب المنزل، ومسألة القبح والجمال المعماري مسألة ذوق#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية@agrni pic.twitter.com/cNZy34v118 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2023