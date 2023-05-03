استعرضت بولندا أطول علم في شاطئ ميدزيزدروي لتحفيز المشاعر الوطنية.

وشارك العشرات في عرض العلم الذي يمتد طوله لـ 2.5 كيلومتر .

وجاء نشر هذا العلم لتحفيز المشاعر الوطنية، إذ تواجه البلاد حرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا على مشارف حدودها الشرقية.