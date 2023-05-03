استعرضت بولندا أطول علم في شاطئ ميدزيزدروي لتحفيز المشاعر الوطنية.
وشارك العشرات في عرض العلم الذي يمتد طوله لـ 2.5 كيلومتر .
وجاء نشر هذا العلم لتحفيز المشاعر الوطنية، إذ تواجه البلاد حرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا على مشارف حدودها الشرقية.
استعرضت بولندا أطول علم في شاطئ ميدزيزدروي لتحفيز المشاعر الوطنية.
وشارك العشرات في عرض العلم الذي يمتد طوله لـ 2.5 كيلومتر .
وجاء نشر هذا العلم لتحفيز المشاعر الوطنية، إذ تواجه البلاد حرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا على مشارف حدودها الشرقية.
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