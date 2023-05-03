كشف تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي بالسودان في الفترة من 15 وحتى يوم 1 مايو 2023م بالمركز والولايات عن هدوء في كل الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور، إذ ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

وقالت وزارة الصحة السودانية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” سقوط 550 قتيلًا ونحو 5 آلاف إصابة حتى الأمس بسبب المواجهات الجارية.

وتم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور، علمًا أن جملة تراكمي الإصابات بلغ 4926 حالة إصابة و550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان.