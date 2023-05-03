أكد البروفيسور فواز القحطاني استشاري الاستعاضه السنّيه وزراعة الأسنان، أن مرض السكري لا يمنع زراعة الأسنان.

وأوضح القحطاني خلال برنامج “سيدتي”، أن هذا الاعتقاد خاطئ، ونسبة نجاح الزراعة لمن لديهم المعدل التراكمي للسكر أقل من 8 هي أعلى من 95%.

وأشار إلى أن مرض السكري بشكل عام يمكن معه عمل أي إجراء فيما يخص الأسنان لكن بشروط أهمها انتظام السكري بأن يكون المعدل التراكمي أقل من 6.5.

البروفيسور فواز القحطاني – استشاري تجميل وزراعة الأسنان: مرض السكري بشكل عام يمكن معه عمل أي إجراء فيما يخص الأسنان .. بهذه الشروط@dfawazalqahtani#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Gax9j8WYWm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 2, 2023