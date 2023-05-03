اعتمد ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية ميثاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة.

واعتمد ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية، في الاجتماع الذي عقد اليوم، ميثاق مشروع تاريخ توثيق كرة القدم السعودية، بعد أن تم إرساله إلى الأندية خلال الأيام الماضية.

وصادق ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 20 مارس الماضي في مدينة الرياض.

يذكر أن الاجتماع حضره الخبراء الدوليون المرشحون من الـ FIFA وممثل وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبدالعزيز.