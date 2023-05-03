روى شاب متعافي من إدمان الشبو قصة تعافيه ونقطة التحول التي غيرت مسار حياته وقرر بعدها أن يبدأ رحلة العلاج.

وقال الشاب خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” أنه كان يسكن مع صديقه، ويتعاطيان مخدر الشبو حتى وصلا إلى درجة العدوانية والكراهية بينهما .

وأضاف أنهما كانا يخفيان الشبو عن بعضهما، لرغبتهما في التعاطي بكمية أكبر، وإذا نام يخاف يقتله صديقه والعكس” لافتاً إلى أنه وصل لمرحلة نهاية قتل أو السجن.

وتابع أنه اضطر للعمل على تطبيق التوصيل كريم للحصول على أموال لشراء الشبو.

وأشار إلى أنه في يوم دخل على تطبيق تيك توك ووجد بثاً لطبيب مختص في علاج الإدمان فطلب المساعدة للمشاركة فيه وطلب من الطبيب مساعدته ونجدته مما وصل إليه وبالفعل تم نقله للمستشفى وعلاجه .

وواصل : “خلال الأسبوع الأول بدأت أعراض الانسحاب تظهر ، وكنت أصلي وأنفذ البرنامج العلاجي كاملا، الذي كان من المفترض أن بكون لمدة 21 يوما، ولكني أنهيته خلال 15 يوم فقط” .

ولفت إلى أنه أخبروه عن برنامج “منتصف الطريق” والذي يهدف لإعادة السلوك والتنمية وبه برامج ونادي ، حتى تعافى تماماً وظهر للناس من جديد ، وذات يوم أخبرته امرأة بأنها سجلت مقطعه مع الطبيب لتريه لبناتها حتى يعتبرن، وبعد ذلك قرر أن يشارك تجربته مع الناس لتشجيع المصابين بداء الإدمان على التعافي والتوجه للعلاج.