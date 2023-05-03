أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، والفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول

وقالت سعود الطبية أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية هي مايلي:

– التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية

– الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)

– سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني

– خلل في هرمونات الغدة الدرقية

– السمنة

– الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية

– بعض أمراض الكبد أو الكلى

– تأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل: حبوب منع الحمل، أو المنشطات، وغيرها)

وأضافت سعود الطبية: هما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون الثلاثية تقوم بتخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات.