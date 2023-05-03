أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، والفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول
وقالت سعود الطبية أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية هي مايلي:
– التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية
– الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)
– سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني
– خلل في هرمونات الغدة الدرقية
– السمنة
– الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية
– بعض أمراض الكبد أو الكلى
– تأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل: حبوب منع الحمل، أو المنشطات، وغيرها)
وأضافت سعود الطبية: هما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون الثلاثية تقوم بتخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات.
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